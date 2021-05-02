Дудчак призвал Запад «вытащить из глаза бревно» и ответить за разгон людей в Брюсселе

Прежде чем замечать «соломинку» в глазу у России, которая очищает свои улицы от навальнистов-экстремистов, представляющих реальную угрозу обществу, странам Запада следовало бы вытащить из своего глаза «бревно» и рассказать, по какому праву их полицейские разгоняют и калечат мирных протестующих, выступающих против введенного местными властями бессмысленного и античеловечного локдауна. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее бельгийская полиция разогнала участников несанкционированного властями фестиваля Boum2 в брюссельском парке Ля Камбр с применением водометов и слезоточивого газа. Кареты скорой помощи увезли нескольких пострадавших: один из них потерял сознание после того, как попал под водометную струю. В разгоне акции были задействованы сотни полицейских: они вытеснили ее участников из парка и преследовали их по всему городу. Свои действия бельгийские правоохранители объяснили нарушением собравшимися санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса.

Дудчак выразил недоумение по поводу того, что «правозащитные структуры» Запада еще не начали «захлебываться слюной», пытаясь оправдать тех, кто вышел на фестиваль.

«Вышли простые мирные граждане выразить свое мнение, а их водометами и газом начали разгонять, — возмущен политолог. — Кровь в жилах стынет от того, какое беззаконие творится в Европе! Такое бесчеловечное и антидемократичное отношение к собственному народу бельгийского правительства должно встретить должную оценку мирового сообщества».

Экономист убежден, что в отношении Брюсселя должна быть выражена «озабоченность».

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«Также следует потребовать от него мирного разрешения конфликта без применения насилия к этим очень мирным протестующим, — добавил эксперт. — А не то это какое-то безобразие».

По мнению собеседника ФАН, то, с какой жестокостью Запад подавляет протест у себя «дома», демонстрирует нам его двойные стандарты: ведь одновременно с этим у европейских и американских политиков хватает наглости указывать России на то, как «несправедливо» она относится к выходящим на улицы ее городов агрессивным экстремистам.

«Митинги варварски подавляются во многих городах США, в Берлине, Париже, а теперь и в Брюсселе — и никому еще не пришло в голову закричать, что там власть борется со своим народом! — возмущен Дудчак. — У них это называется демократичным подавлением антиправительственных выступлений».

В свете последних событий политолог потребовал от Запада «заниматься своими внутренними проблемами» и разобраться с избивавшей мирных граждан «полицейщиной», а не рассматривать «через лупу» выступления навальнистов, чья секта вскоре будет признана экстремистской организацией.