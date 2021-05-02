Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом

В новом проекте ФАН «Анамнез недели» сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным экспертом обсуждают главные новости последних дней. Сегодня с нами публицист Игорь Кимаковский, а в качестве гостя на передачу пришел писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Собеседники обсудят запомнившиеся события последней недели: очередной провал оппозиции и уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова; решение Министерства юстиции РФ о признании издания Meduza* иноагентом, а также очередные недружественные шаги США в сторону РФ.

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