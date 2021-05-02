Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
21:33
Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
21:33
Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
21:31
Шоу-бизнес
Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
21:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
21:20
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
21:17
Спорт
Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020
21:15
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
21:15
Шоу-бизнес
Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью
21:11
Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
21:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым
21:05
Шоу-бизнес
Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
21:05
Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
21:03
Общество
Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде
21:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян
21:01
Общество
Эстонцы спросили у экстрасенсов и астрологов, когда откроют границы с Россией
20:59
Политика
Приемная ЕР встретила 200 тамбовчан за неделю
20:58
Экономика
Россиянам рассказали, выгодно ли покупать квартиры в Грузии
20:57
Политика
Украинцы рассказали о своем отношении к маршу националистов
20:57
Общество
Турция зазывает СМИ Украины в Анталию в надежде на приток туристов
Все новости

Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом

Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом

В новом проекте ФАН «Анамнез недели» сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным экспертом обсуждают главные новости последних дней. Сегодня с нами публицист Игорь Кимаковский, а в качестве гостя на передачу пришел писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Собеседники обсудят запомнившиеся события последней недели: очередной провал оппозиции и уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова; решение Министерства юстиции РФ о признании издания Meduza* иноагентом, а также очередные недружественные шаги США в сторону РФ.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

политика стариков кимаковский анамнез недели
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 158778 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 59453 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 41169 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 34447 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 31836 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Общество / Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
Рейтинг@Mail.ru