Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную

Москва, 2 мая. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряженной, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Под наблюдением медиков находится более 300 тыс. больных новой инфекцией. По словам министра, майские праздники продлили как нерабочий период, чтобы разорвать цепочку передачи COVID-19. Об этом Мурашко рассказал в эфире канала «Россия-1».

Он напомнил, что минимальная цифра для формирования коллективного иммунитета у населения — 69,8 миллиона человек. Как отметила ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, нулевых показателей по заболеваемости не следует ждать, пока популяционный иммунитет не сформируется у 60-70% граждан страны.

Согласно последним данным, специалисты зафиксировали 8697 новых случаев заболевания COVID-19 в России за сутки. При этом 14,7% среди инфицированных не имели клинических проявлений болезни.