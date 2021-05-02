Возможно, легенда стареет: Овечкин впервые с 2009 года пропустил четыре матча подряд

Вашингтон, 2 мая. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил четвертый матч подряд из-за травмы нижней части тела. Так долго россиянин не отсутствовал с 2009 года, когда из-за повреждения оставался вне игры на протяжении шести встреч.

«Возможно, наша легенда начала понемногу стареть. Александру уже 35 лет, организм от сумасшедших нагрузок должен постепенно изнашиваться даже у такого сверходаренного спортсмена, как наша «Русская машина». Впрочем, здоровье у Овечкина действительно уникальное, возможно, он уже восстановился, и его просто берегут для важных матчей. В США отличная спортивная медицина, они знают, что делают», — рассказал корреспонденту ФАН спортивный врач Александр Тропинкин.

Ранее 16-летний Матвей Мичков побил рекорд Овечкина на юниорском чемпионате мира. На счету молодого игрока девять голов в четырех матчах.