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Возможно, легенда стареет: Овечкин впервые с 2009 года пропустил четыре матча подряд

Спорт
Возможно, легенда стареет: Овечкин впервые с 2009 года пропустил четыре матча подряд
instagram.com  /  @aleksandrovechkinofficial

Вашингтон, 2 мая. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил четвертый матч подряд из-за травмы нижней части тела. Так долго россиянин не отсутствовал с 2009 года, когда из-за повреждения оставался вне игры на протяжении шести встреч.  

«Возможно, наша легенда начала понемногу стареть. Александру уже 35 лет, организм от сумасшедших нагрузок должен постепенно изнашиваться даже у такого сверходаренного спортсмена, как наша «Русская машина». Впрочем, здоровье у Овечкина действительно уникальное, возможно, он уже восстановился, и его просто берегут для важных матчей. В США отличная спортивная медицина, они знают, что делают», — рассказал корреспонденту ФАН спортивный врач Александр Тропинкин. 

Ранее 16-летний Матвей Мичков побил рекорд Овечкина на юниорском чемпионате мира. На счету молодого игрока девять голов в четырех матчах.  

нхл овечкин травма вашингтон кэпиталз
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