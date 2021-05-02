МВД проводит проверку из-за несогласованного вылета вертолета Robinson в Архангельске

Архангельск, 2 мая. Сотрудники управления на транспорте МВД инициировали проверку после несанкционированного вылета вертолета, передает источник ФАН.

Госкорпорация по организации воздушного движения зафиксировала воздушное судно, от которого не получала уведомления. Установлено, что несогласованный вылет и посадку в Северодвинске совершил вертолет Robinson. По данным ведомства, он находился в районе Талаги, создавая опасную ситуацию.

Личность владельца вертолета пока выяснить не удалось. В результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства и причины несогласованного вылета в настоящий момент выясняются.

Комиссия межгосударственного авиационного комитета занимается расследованием жесткой посадки вертолета Robinson-66 в Новгородской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Воздушное судно принадлежит компании «Баркол».