Вашингтон, 2 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» является неизбежным, об этом пишут эксперты Пьер Ноэль и Чи Конг Чонг.

В своем материале для американского издания Foreign Policy эксперты по энергетическому рынку отметили, что Европе запуск «СП-2» не грозит серьезными последствиями. А вот Украину ждут большие экономические потрясения, поэтому Западу следует помочь Киеву адаптироваться к новым условиям, указывают эксперты.

Сейчас строительство проекта почти завершено, а его запуск остановить невозможно, поэтому США стоит отказаться от попыток приостановить его реализацию, а лучше сосредоточиться на обсуждении, к каким последствиям это приведет на практике.

Прибалтику и Польшу газопровод не затронет совсем, они выступают против его реализации не по экономическим соображениям, а из политической солидарности с Украиной в рамках ее конфронтации с Россией, уверены Ноэль и Чонг.

Ранее сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что основная цель проекта газопровода «Северный поток — 2» — экономическая.