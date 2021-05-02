В Индонезии приступили к испытаниям прототипа «танковой лодки»

Джакарта, 2 мая. Вооруженные силы Индонезии вскоре могут получить на вооружение «танковые лодки» Tank Boat. Уже начались испытания первого прототипа.

Эта боевая техника предназначается для осуществления операций в условиях болотистой местности, а также морских и речных просторов. К тому же Tank Boat позволит выполнять поставленные задачи в Малаккском проливе, а также на побережьях Сулавеси и Натун.

Прототип «танковой лодки» вооружен пушкой калибра 30-мм. Согласно требованиям, Tank Boat должна иметь возможность развивать скорость в 40 узлов и работать на минимальной глубине в 120 см. Первый показ компьютерной модели этой разработки состоялся еще в 2015 году.

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