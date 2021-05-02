Поставки российской нефти в дальнее зарубежье сократились с начала 2021 года

Москва, 2 мая. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в период с января по апрель достиг 66,65 млн тонн, что на 20,5% ниже показателя за аналогичный период 2020 года.

Объем среднесуточных поставок составил 4,07 млн баррелей, следует из данных оперативной сводки ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена. Около 58,81 млн тонн нефти было экспортировано в дальнее зарубежье по системе нефтепроводов АК «Транснефть» по итогам четырех месяцев, из них 52,74 млн тонн — российские ресурсы. Еще 13,91 млн тонн были поставлены, минуя «Транснефть», пишет Interfax.

По итогам апреля в дальнее зарубежье было направлено 17,32 млн тонн нефтяного сырья. Относительно апреля прошлого года значение снизилось на 16,7%. Среднесуточный объем экспорта составил 4,23 млн баррелей.

Предприятия, которые не входят в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в первом квартале отгрузили в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» 5,35 млн тонн черного золота (в апреле — 1,35 млн тонн).

До конца текущего года стоимость нефти может значительно вырасти. С января котировки уже прибавили в цене на 30%, достигнув доковидного уровня.