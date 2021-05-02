Глава ДНР: предложение Киева о пасхальном перемирии является пиар-акцией

Донецк, 2 мая. Идея заключения пасхального перемирия в Донбассе принадлежала Киеву и задумывалась как пиар-акция, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сторонам конфликта в Донбассе не нужны новые соглашения о режиме тишины в регионе, потому что достаточно вернуться к давно заключенным договоренностям.

«Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. Договоренности подписаны, их нужно соблюдать», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день предусмотренное Минскими соглашениями прекращение огня не соблюдается. Пушилин напомнил, что всего за годы конфликта между сторонами были заключены 22 перемирия.

«Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую», — уверен глава ДНР.

Пушилин считает, что призывы Киева заключить новое пасхальное перемирие являются «пустыми заявлениями ради пиара».

Ранее глава ДНР отмечал, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе не становится спокойнее, потому что подразделения ВСУ ведут обстрелы из артиллерии и минометов.