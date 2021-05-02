На Украине гражданам обещают рост зарплат

Киев, 2 мая. К концу 2021 года средняя зарплата украинца будет составлять 14,5 тыс. гривен, пообещал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В марте прошлого года средний работник получал сумму, эквивалентную 487 долларам, а к концу текущего года это значение должно превысить 520 долларов. Соответствующее заявление о будущем украинской экономики Шмыгаль сделал на своей страничке в Facebook, сообщают «Известия».

«В марте реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысячи гривен», — написал премьер-министр.

Экономические прогнозы правительства и финансовых ведомств Украины целиком полагаются на выплаты от Международного валютного фонда (МВФ). Глава национального банка Кирилл Шевченко ранее признался, что даже не рассматривает другие сценарии.