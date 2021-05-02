Пьяный отец передал управление квадроциклом несовершеннолетнему сыну

Тверь, 2 мая. В Тверской области полицейские остановили квадроцикл, которым управлял 13-летний подросток. Рядом с мальчиком сидел взрослый мужчина.

Инцидент произошел в деревне Мермерины. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на транспортное средство, которым управлял несовершеннолетний. На требование сотрудников госавтоинспекции остановиться взрослый пассажир, сидевший рядом, забрал управление и прибавил скорость.

После недолгого преследования по автодороге М-10 квадроцикл был остановлен. Как оказалось, отец в состоянии алкогольного опьянения передал руль 13-летнему сыну.

Правоохранителями было составлено несколько административных протоколов на отца: за передачу руля несовершеннолетнему, попытку скрыться от полицейских, неиспользование ремней безопасности и мотошлема. Квадроцикл эвакуирован на спецстоянку.

Отец двоих детей оставил несовершеннолетних без присмотра в машине, в которой началось возгорание, сообщал ФАН. Один из мальчиков получил серьезные ожоги.