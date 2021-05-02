Мощный взрыв прогремел на химическом заводе в Иране

Тегеран, 2 мая. По меньшей мере шесть человек пострадали при мощном взрыве на химическом предприятии недалеко от города Кум, передают местные СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел на заводе компании Moldan. Официальных комментариев по поводу ЧП пока не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Еще один взрыв прогремел на территории АЗС в Душанбе, сообщало Федеральное агентство новостей. Очевидцы рассказали, что дым от пожара виден даже с городских окраин.