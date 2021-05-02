Обгоревший труп второклассницы нашли в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 мая. Пожар в частном доме унес жизнь девятилетней девочки. Трагедия произошла в Тосненском районе Ленобласти, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение о пожаре в поселке Ульяновка поступило на пульт дежурного в 16:24. Прибывшие на вызов спасатели увидели полыхающий двухэтажный дом. После ликвидации огня в одной из комнат нашли обгоревший труп школьницы. Девочка проживала в доме вместе с женщиной-опекуном и ее родственниками. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам. Информации о состоянии других членов семьи не поступало.

В подмосковной деревне сгорел дом, принадлежавший многодетной семье. Погибли четыре человека, выжить удалось только восьмилетней девочке. Прокуратура начала проверку, сообщал сайт 360tv.ru.