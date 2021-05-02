Глава РПЦ поздравил Путина с праздником Светлого Христова Воскресения

Москва, 2 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту РФ Владимиру Путину с поздравлениями по случаю празднования Пасхи православными россиянами.

Глава РПЦ выразил российскому лидеру благодарность за уделенное внимание к деятельности Московского патриархата. Он пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в служении России.

Православные верующие 2 мая отмечают Светлое Христово Воскресение. Как сообщалось ранее, с поздравлением по случаю праздника выступил президент России Владимир Путин.