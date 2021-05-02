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Медики зафиксировали 8697 новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки

  /   Обновлено: 02 мая 2021 11:14
Общество
Медики зафиксировали 8697 новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки
pixabay.com

Москва, 2 мая. Российские медики зафиксировали еще 8697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 82 регионах страны.

При этом 14,7% среди инфицированных не имели никаких клинических проявлений болезни. Свежие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

342 пациента с COVID-19 скончались, а полностью победили болезнь 7339 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 4 823 255 случаев коронавируса. За весь период скончались 110 862 человека, а выздоровели — 4 443 922. Все актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Ранее Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19. Например, процедура противопоказана тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

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