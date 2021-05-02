Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тысяч рублей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 2 мая. В полицию Тосненского района обратилась 65-летняя женщина. Ее обманули телефонные мошенники почти на 300 тысяч рублей.

Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионерке, что на ее имя в Саратове пытаются оформить кредит. Вскоре потерпевшей позвонила якобы сотрудница полиции и сказала, что для предотвращения мошеннических действий ей нужно оформить кредит в 300 тыс. рублей, сообщил источник ФАН.

После того как женщина получила деньги, ей снова позвонили мошенники и попросили перевести всю сумму на «защищенный» счет. Сумма ущерба составила 290 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Лжесотрудники фонда помощи инвалидам ограбили 83-летнюю женщину, сообщал ФАН. Злоумышленники похитили 675 тыс. рублей, которые лежали на диване.