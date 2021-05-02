Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1

Вашингтон, 2 мая. Экипаж космического корабля Crew Dragon-1 выбрался из модуля, состояние астронавтов удовлетворительное. Об этом сообщили в NASA.

Астронавты NASA Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японский специалист Соити Ногути успешно покинули капсулу многоразового космического корабля компании SpaceX. После того как корабль был эвакуирован спасательным судном Navigator, экипаж прошел медобследование. Состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.

«По их словам, они чувствуют себя хорошо», — передали в NASA.

Корабль Crew Dragon-1 ранее совершил успешное приводнение в акватории Атлантического океана недалеко от Панама-Сити (штат Флорида). Предварительно он отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. У капсулы раскрылись все тормозные парашюты.