Сергей Вострецов встретил Воскресение Христово в храме Николая Чудотворца

Санкт-Петербург, 2 мая. Депутат Госдумы, председатель профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов вместе с жителями Северной столицы встретил Воскресение Христово в храме Николая Чудотворца.

«Все мы дети Христовы, и нет на свете больше праздника, чем воскрешение Иисуса Христа! Сын Божий принял мученическую смерть, дабы искупить наши грехи. Это глубокий философский и духовный посыл каждому из нас, кто мы и зачем. А часто ли мы живем по совести, а как мы относимся к ближним своим? Те ли вещи мы ценим и за то ли боремся?» — поделился парламентарий.

Депутат отметил, что эти вопросы встают у людей ежедневно, и многие ошибаются в принятии решений.

«Ошибаются, так как мы люди, да и лукавый не дремлет. Христос дал каждому из нас шанс еще при жизни привести свои душевные дела в порядок. Это бесценный дар, и право каждого — принять его или отринуть! Я принимаю и искренне люблю Христа и горжусь тем, что я православный человек! Всех с праздником! Христос Воскресе!» — сказал депутат.

Ранее ФАН сообщил о том, что Сергей Вострецов возложил цветы к петербургскому мемориалу узникам фашистских концлагерей.