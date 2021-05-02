Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день

Токио, 2 мая. Секрет, который позволяет сохранять тело человека гибким и подвижным, раскрыл профессор ортопедической хирургии медицинского факультета Университета Сева, доктор Хироси Хираидзуми.

Привычка растягиваться перед началом какой-либо деятельности может помочь предотвратить преждевременное старение тела, рассказал эксперт. По словам Хираидзуми, это улучшает кровообращение в мышцах.

Упражнение, которому необходимо уделить всего 10 секунд своего времени, не даст телу «заржаветь», уверен эксперт. По его словам, каждый день нужно делать короткую разминку при помощи лестницы. Необходимо положить руки на перила, встать передней частью стоп на ступеньки. Такое положение важно зафиксировать на 10 секунд, чтобы пятки тянулись вниз под собственным весом. После нужно плавно наклониться вдоль перил, держа руки и ноги ровно.

Переломы и вывихи наиболее часто возникают у любителей велоспорта, футболистов, гимнастов, мотоциклистов. Как сообщалось ранее, об этом заявил хирург-ортопед Иван Еремин.