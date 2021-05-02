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Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем

Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
instagram.com  /  @ larisa_dolina_

Москва, 2 мая. Эстрадная и джазовая певица Лариса Долина подтвердила сообщения о разрыве отношений с третьим мужем, гитаристом и продюсером Ильей Спицыным, замуж за которого вышла в 1998 году.

Личная жизнь Долиной всегда была окутана тайной. Вот уже который год в светской тусовке ходят сплетни о расставании исполнительницы с третьим супругом. Прежде артистка никак не комментировала эту новость, но теперь она решила честно признаться, что свободна.

Со Спицыным Долина познакомилась, когда еще была замужем за гитаристом Виктором Митязовым. В конце 90-х Спицын устроился к ней в коллектив музыкантом. Один из вечеров Долина провела вместе с новым участником команды, после чего между ними завязался бурный роман, перетекший в брак длиною 20 лет.

Долина призналась, что не торопится снова выходить замуж. Знаменитость вполне комфортно чувствует себя в статусе свободной женщины.

«Я трижды была замужем. И мне так хорошо сейчас», — цитирует «Собеседник» певицу.

Расставшись с мужем, Долина заметно преобразилась: похудела, стала выглядеть моложе и выбирать экстравагантные наряды. Ни один концерт звезды не проходит без ярких и эксцентричных образов. Например, певица недавно показала сценический грим, благодаря которому стала похожей на мертвеца. Внешний вид исполнительницы напугал ее поклонников.

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