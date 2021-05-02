Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов

Москва, 2 мая. Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский прокомментировал решение Роспотребнадзора усилить контроль за въезжающими в страну россиянами-туристами.

По словам политика, меры по введению двух ПЦР-тестов для вернувшихся из-за границы россиян оправданы, так как никто не хочет повторения событий 2020 года, когда по всей стране ввели полный локдаун.

«Мы до последнего держались, но именно тот, кто возвращался, и был переносчиком этого заболевания. Позже оно прогрессировало по всей стране», — цитирует Боярского «Слово и Дело».

Парламентарий говорит, что россияне уже привыкли ходить в масках и сдавать тесты. Кроме того, он призвал жителей страны поставить прививку от коронавируса.

«Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно принять одно из двух решений: привиться или переболеть. Но вариант с переболеть будет опаснее и не предсказуем во всех вариантах», — уверен депутат Госдумы.

В Роспотребнадзоре заявили, что говорить о победе над коронавирусом можно в том случае, если популяционный иммунитет к COVID-19 составит 60–70%.

Ранее Боярский рассказал, как проведет майские праздники, а также призвал россиян следовать предписаниям Роспотребнадзора по мерам безопасности в период пандемии.