В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана

Тегеран, 2 мая. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика ожидает отмены западных санкций в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вене к текущему моменту.

При этом чиновник не отметил, в рамках какого механизма будут сняты ограничения, а также не коснулся ответных обязательств Ирана.

Госдеп США, в свою очередь, встретил это заявление сдержанно, сославшись на советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. В конце апреля чиновник сообщил, что переговоры находятся в «неопределенной точке».

С начала апреля в Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он был создан в 2015 году при участии Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

В 2017 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке покинули соглашение и ввели повторные ограничения в отношении Тегерана. Он, в свою очередь, возобновил ядерные исследования.

World powers will continue negotiations aimed at restoring the 2015 Iran nuclear deal at the end of next week, a top Russian diplomat said, adding that “indisputable progress” had been made so far in the talks https://t.co/QjSgLMOgzQ via @bpolitics