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В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана

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В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
wikipedia.org  /  sipo / CC BY 2.0

Тегеран, 2 мая. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика ожидает отмены западных санкций в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вене к текущему моменту.

«Санкции в отношении энергетического сектора Ирана, включая нефть и газ, или санкции в отношении автомобильной промышленности, финансовые, банковские и экспортные санкции, все они должны быть сняты на основе достигнутых до сих пор договоренностей», — сообщил он.

При этом чиновник не отметил, в рамках какого механизма будут сняты ограничения, а также не коснулся ответных обязательств Ирана.

«Мы будем вести переговоры до тех пор, пока позиции обеих сторон не сблизятся и наши требования не будут выполнены. Если они будут выполнены, то будет достигнуто соглашение, если нет, то, естественно, не будет никакого соглашения», — отметил Аракчи.

Госдеп США, в свою очередь, встретил это заявление сдержанно, сославшись на советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. В конце апреля чиновник сообщил, что переговоры находятся в «неопределенной точке».

«Мы видим готовность всех сторон, включая иранцев, серьезно поговорить об ограничениях и пути возвращения к СВПД. Но все еще неясно, приведет ли это к соглашению в Вене», — сказал он.

Месяц переговоров

С начала апреля в Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он был создан в 2015 году при участии Китая, России, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. В соответствии с документом Иран ограничивал развитие своей ядерной программы в обмен на снятие западных санкций.

В 2017 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке покинули соглашение и ввели повторные ограничения в отношении Тегерана. Он, в свою очередь, возобновил ядерные исследования.

Участники текущих консультаций ведут работу на неформальных встречах на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители Ирана и США не проводили очных встреч и поддерживают диалог через посредников. Главным условием Тегерана является полное снятие антииранских санкций Западом, в то время как власти Штатов заявляли о нежелании превращать ограничительные меры в инструмент ведения переговоров.

Предполагается, что соглашение должно быть возобновлено к 21 мая. В этот день истекает срок действия соглашения между Тегераном и МАГАТЭ о продолжении мониторинга некоторых видов ядерной деятельности Ирана.

«У нас много работы и мало времени. На этом фоне мы надеялись бы на больший прогресс на этой неделе. Нам еще предстоит прийти к пониманию по наиболее критическим моментам. Успех ни в коем случае не гарантирован, но и не исключен», — говорится в субботнем заявлении группы E3 – Франции, Великобритании и Германии.

иран вена ядерная сделка
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