Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира

Москва, 2 мая. Ведущая популярного шоу «Ревизорро» Ксения Милас нанесла ножевые ранения 27-летней Марине Ефименко, вместе с которой оказалась на домашней вечеринке московского диджея Яны Бородиной.

Телеканал «Пятница!» на время разбирательств принял решение отстранить ведущую от эфира. Гендиректор Николай Картозия выразил состояние команды и пожелал пострадавшей скорейшей поправки.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — заявил он.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ранее стало известно, что на «кровавой вечеринке», помимо взрослых, присутствовали несовершеннолетние гости. Конфликт с поножовщиной произошел в ночь на 1 мая.