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Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта

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Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

В Киеве Первомай отметили акцией под Верховной радой. Она прошла под лозунгом «Нет — пандемии реформ!». Ее организовало местное социальное движение, чья символика сильно напоминает коммунистическую. На акции в любую минуту ожидали нападения правых радикалов, но те не проявили к ней никакого интереса, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

1 мая на площади у Верховной рады прошла акция, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. Три десятка молодых активистов выступили против сокращения трудовых прав на Украине. Участники акции держали яркие плакаты с лозунгами «Нет диктату корпораций! Украине — хорошую работу!», «Они боятся солидарности трудящихся», «Шесть часов, четыре дня — таковы требования рабочих», «Свобода, равенство, глобальная солидарность!», «Хорошая работа без дискриминации», «Солидарность — наше оружие!» и т. д.

Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Как сообщили ФАН организаторы акции, место для ее проведения было выбрано неслучайно: именно в Раду регулярно вносятся законопроекты, сокращающие права наемных работников на Украине. В последние годы в стране не только урезаются права различных социальных групп, но и тысячами сокращаются рабочие места. Те же должности, которые остались, оплачиваются очень скромно, из-за чего украинцы десятками тысяч уезжают на заработки в Россию и Европу. Впрочем, из-за локдауна большинство местных заробитчан вынужденно остались на родине, и первомайская борьба за их права имела некий смысл.

Молодые люди, пришедшие к Верховной раде, держали в руках красные флаги с символикой соцдвижения и алые лозунги-полотнища. В нынешней Незалежной на это требуется немалая смелость. Во-первых, коммунистическая символика (и ее аналоги) в стране запрещена. Во-вторых, из-за нее на акционеров в любой момент могли напасть правые радикалы вроде «Нацкорпуса». Спустя полчаса после начала акции ни одного националиста поблизости видно не было, и социалисты слегка приободрились.

Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Как сообщил ФАН активист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин, «положение сотен тысяч работников на Украине — стабильно тяжелое и далекое от европейских идеалов».

«Мы находимся на последних местах в Европе по уровню оплаты труда (вместе с Молдовой), а также по соблюдению прав профсоюзов. По уровню накопленных долгов по зарплате и незадекларированных рабочих мест Украина вообще находится скорее не в Европе, а где-то в Африке. Уровень смертности на производстве у нас намного превышает среднемировой, — заявил Дудин. — С учетом анонсированных властью неолиберальных реформ она и в дальнейшем будет жертвовать благосостоянием работников ради комфорта работодателей. Этого вполне достаточно, чтобы 1 мая стало ключевой общественно-политической датой на Украине».

Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Манифестанты упомянули еще несколько факторов, негативно сказывающиеся на социальных правах украинцев. Среди них — продолжение медицинской реформы, оставляющей тысячи медиков без рабочих мест, резкое подорожание питания на заводах, копеечный уровень оплаты труда граждан на вредном и тяжелом производстве и т. д. При этом депутаты Рады, по словам активистов, не намерены облегчать жизнь украинским работникам, скорее наоборот.

«За последние пару лет нардепы уже несколько раз пытались внести в Раду новый закон «О труде». Он должен заменить Трудовой кодекс, дающий трудящимся слишком много инструментов для защиты своих прав, — сообщил ФАН один из организаторов акции Артем Тидва. — Теперь депутаты пытаются принять законопроекты, выводящие из-под действия Трудового кодекса всех, кто работает на предприятиях численностью до 250 человек. Внесено пять законопроектов, и все они ограничивают права работников».

Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

«Мы уже много лет подряд организовываем акции, приуроченные к 1 Мая. Идеалы Первомая сейчас важны для Украины как никогда ранее. Мы пытаемся привлечь внимание рабочих к реформам в стране — принятию антинародных законов, отмене достижений рабочих, оплачиваемых больничных и так далее. Первомай — это праздник не советского официоза или жареного мяса, это день борьбы рабочих за свои права! Права людей труда с каждым годом все больше попираются! Если не солидаризоваться, то вскоре станет совсем плохо!» — подтвердила активистка Мария Д.

Все время, пока шла акция, на дальних подступах к площади дежурили «вестовые», выставленные организаторами. Ждали националистов, у которых, кроме нелюбви к красным полотнищам, появилась привычка защищать власть от требований рабочих. Впрочем, на этот раз акция прошла без провокаций — ни один националист так и не появился на горизонте.

Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Глупо списывать это на то, что они не знали о проведении Первомая под Радой. Акцию охраняли полицейские, а значит, о ней знал глава МВД Арсен Аваков, заодно курирующий и часть радикалов. Скорее, дело в том, что социалисты представляются для националистов слишком мелкой и неопасной рыбешкой. Вот если бы даже такую небольшую акцию попытались устроить под Радой лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) или «Партии Шария» — можно не сомневаться, уже через полчаса она переросла бы в побоище.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что польский политолог Конрад Рэнкас объяснил, почему Украина является главной проблемой для Европейского союза. По его словам, проблемы Донбасса на самом деле не существует.

киев украина радикалы марш социалисты
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