Вскоре станет совсем плохо: Украина на грани социального бунта

В Киеве Первомай отметили акцией под Верховной радой. Она прошла под лозунгом «Нет — пандемии реформ!». Ее организовало местное социальное движение, чья символика сильно напоминает коммунистическую. На акции в любую минуту ожидали нападения правых радикалов, но те не проявили к ней никакого интереса, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

1 мая на площади у Верховной рады прошла акция, посвященная Дню международной солидарности трудящихся. Три десятка молодых активистов выступили против сокращения трудовых прав на Украине. Участники акции держали яркие плакаты с лозунгами «Нет диктату корпораций! Украине — хорошую работу!», «Они боятся солидарности трудящихся», «Шесть часов, четыре дня — таковы требования рабочих», «Свобода, равенство, глобальная солидарность!», «Хорошая работа без дискриминации», «Солидарность — наше оружие!» и т. д.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как сообщили ФАН организаторы акции, место для ее проведения было выбрано неслучайно: именно в Раду регулярно вносятся законопроекты, сокращающие права наемных работников на Украине. В последние годы в стране не только урезаются права различных социальных групп, но и тысячами сокращаются рабочие места. Те же должности, которые остались, оплачиваются очень скромно, из-за чего украинцы десятками тысяч уезжают на заработки в Россию и Европу. Впрочем, из-за локдауна большинство местных заробитчан вынужденно остались на родине, и первомайская борьба за их права имела некий смысл.

Молодые люди, пришедшие к Верховной раде, держали в руках красные флаги с символикой соцдвижения и алые лозунги-полотнища. В нынешней Незалежной на это требуется немалая смелость. Во-первых, коммунистическая символика (и ее аналоги) в стране запрещена. Во-вторых, из-за нее на акционеров в любой момент могли напасть правые радикалы вроде «Нацкорпуса». Спустя полчаса после начала акции ни одного националиста поблизости видно не было, и социалисты слегка приободрились.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как сообщил ФАН активист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин, «положение сотен тысяч работников на Украине — стабильно тяжелое и далекое от европейских идеалов».

«Мы находимся на последних местах в Европе по уровню оплаты труда (вместе с Молдовой), а также по соблюдению прав профсоюзов. По уровню накопленных долгов по зарплате и незадекларированных рабочих мест Украина вообще находится скорее не в Европе, а где-то в Африке. Уровень смертности на производстве у нас намного превышает среднемировой, — заявил Дудин. — С учетом анонсированных властью неолиберальных реформ она и в дальнейшем будет жертвовать благосостоянием работников ради комфорта работодателей. Этого вполне достаточно, чтобы 1 мая стало ключевой общественно-политической датой на Украине».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Манифестанты упомянули еще несколько факторов, негативно сказывающиеся на социальных правах украинцев. Среди них — продолжение медицинской реформы, оставляющей тысячи медиков без рабочих мест, резкое подорожание питания на заводах, копеечный уровень оплаты труда граждан на вредном и тяжелом производстве и т. д. При этом депутаты Рады, по словам активистов, не намерены облегчать жизнь украинским работникам, скорее наоборот.

«За последние пару лет нардепы уже несколько раз пытались внести в Раду новый закон «О труде». Он должен заменить Трудовой кодекс, дающий трудящимся слишком много инструментов для защиты своих прав, — сообщил ФАН один из организаторов акции Артем Тидва. — Теперь депутаты пытаются принять законопроекты, выводящие из-под действия Трудового кодекса всех, кто работает на предприятиях численностью до 250 человек. Внесено пять законопроектов, и все они ограничивают права работников».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Мы уже много лет подряд организовываем акции, приуроченные к 1 Мая. Идеалы Первомая сейчас важны для Украины как никогда ранее. Мы пытаемся привлечь внимание рабочих к реформам в стране — принятию антинародных законов, отмене достижений рабочих, оплачиваемых больничных и так далее. Первомай — это праздник не советского официоза или жареного мяса, это день борьбы рабочих за свои права! Права людей труда с каждым годом все больше попираются! Если не солидаризоваться, то вскоре станет совсем плохо!» — подтвердила активистка Мария Д.

Все время, пока шла акция, на дальних подступах к площади дежурили «вестовые», выставленные организаторами. Ждали националистов, у которых, кроме нелюбви к красным полотнищам, появилась привычка защищать власть от требований рабочих. Впрочем, на этот раз акция прошла без провокаций — ни один националист так и не появился на горизонте.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Глупо списывать это на то, что они не знали о проведении Первомая под Радой. Акцию охраняли полицейские, а значит, о ней знал глава МВД Арсен Аваков, заодно курирующий и часть радикалов. Скорее, дело в том, что социалисты представляются для националистов слишком мелкой и неопасной рыбешкой. Вот если бы даже такую небольшую акцию попытались устроить под Радой лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) или «Партии Шария» — можно не сомневаться, уже через полчаса она переросла бы в побоище.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что польский политолог Конрад Рэнкас объяснил, почему Украина является главной проблемой для Европейского союза. По его словам, проблемы Донбасса на самом деле не существует.