В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем

Вашингтон, 2 мая. Давление Вашингтона на Россию и Китай может обернуться малоприятными последствиями, полагают обозреватели американского издания The National Interest (NI).

Президент США Джо Байден в преддверии 100 дней пребывания на своем посту обратился с речью к конгрессу. Он заявил, что Вашингтон не намерен отступать от своих принципов, поэтому продолжит давление на КНР и Россию. Однако такие действия вряд ли закончатся чем-то хорошим, полагают в NI, передает «ПолитРоссия».

В ходе совместной пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И было озвучено, что рост напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона поспособствует развитию российско-китайского партнерства. Пекин четко дал понять, что поддержит Россию в борьбе с санкциями Запада. Аналитики NI отметили, что США не смогут в одиночку противостоять РФ или КНР даже по-отдельности, а в случае российско-китайского сотрудничества тем более.

При этом вооруженный конфликт Соединенных Штатов с Китаем или Россией закончится весьма плачевно для американской стороны. Пекин и Москва обладают весьма внушительной мощью, чтобы дать достойный отпор, спрогнозировали в NI.

Ранее обозреватели The National Interest рассказали, как Армия России оставалась и остается самой эффективной боевой силой в мире.