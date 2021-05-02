Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды

Сочи, 2 мая. После массовых задержек авиарейсов городской аэропорт к вечеру субботы восстановил штатную работу и расписание полетов, передает источник Федерального агентства новостей.

Аэропорт Сочи не смог принять более двух десятков рейсов, свыше двух тысяч человек ожидали вылета из-за низкой облачности в районе воздушной гавани. Экипажи самолетов потеряли визуальный контакт со взлетно-посадочной полосой, после чего было принято решение уйти на запасные аэродромы, передает сайт 360tv.ru.

Ситуация улучшилась после изменения погодных условий. Руководство аэропорта в связи с инцидентом призвало пассажиров обращать внимание на изменения в расписании, а также уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн-табло или в авиакомпаниях.