Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов

Гаррисберг, 2 мая. Пугающе сильные удары молнии оказались полезны для окружающей среды. Грозовые разряды могут эффективно бороться с токсинами и парниковыми газами в атмосфере.

Специалисты из Университета штата Пенсильвания в США провели исследование, изучив воздействие молний. В результате удалось выяснить, что грозовые разряды способны производить гидроксильные радикалы, которые необходимы атмосфере для самоочищения.

Гидроксильный радикал может инициировать химические реакции и расщеплять молекулы, например метана. Кроме того, он способствует большинству композиционных изменений в атмосфере.

Американские ученые ранее предположили, что молнии из-за климатических изменений станут приводить к большему количеству катаклизмов. В итоге стихийные бедствия могут начать происходить на территории Арктики.