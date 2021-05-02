Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца

Хьюстон, 2 мая. Солнечный зонд NASA восьмой раз пролетел мимо Солнца. На этот раз аппарат установил рекорд скорости и близости к светилу.

«Паркер» пролетел на расстоянии 10,4 миллиона километров от фотосферы со скоростью 147 километров в секунду, сообщили на сайте космического агентства США. 19 апреля состоялся полет аппарата на минимальном расстоянии от Солнца. Сбор информации о полете продолжится до 4 мая, а 28 мая данные начнут передаваться на Землю.

Планируется, что зонд «Паркер» войдет в атмосферу Солнца в декабре 2024 года и подойдет к точке Альвена. В этом месте солнечный ветер набирает максимальную скорость и покидает территорию звезды. Запуск зонда состоялся в 2018 году.

Ранее сообщалось о намерении астрономов отправить зонд Interstellar за пределы солнечной системы. Ни один зонд еще не совершал полетов на такие расстояния. Данное исследование поможет получить ценные сведения о Солнечной системе и гелиосфере.