В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ

Донецк, 2 мая. Военнослужащие Народной милиции ДНР перехватили у линии фронта ударный беспилотник ВСУ, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов.

В сообщении оборонного ведомства республики говорится, что БПЛА был обнаружен расчетами ПВО в 7:35 (по местному времени) на западной окраине Ясиноватой.

По имеющейся информации, бойцами 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ обычный квадрокоптер был переоборудован в ударный беспилотник. Ополченцы принудительно посадили дрон, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.

«Мы не исключаем, что смертоносное устройство направлялось оператором к ясиноватскому храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где после церковной службы ко дню Светлой Пасхи идет освящение пасхальной снеди», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили десять мин калибра 82 миллиметра по прифронтовому поселку в ДНР.