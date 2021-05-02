Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 11:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:06
Общество
Глава РПЦ поздравил Путина с праздником Светлого Христова Воскресенья
11:06
Общество
Медики зафиксировали 8697 новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки
11:04
Происшествия
Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти
11:02
Технологии
Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1
11:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия
11:00
Общество
Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной
10:59
Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
10:58
Весь мир
В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
10:58
Шоу-бизнес
Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира
10:53
Общество
Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день
10:52
Общество
Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков
10:47
Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
10:45
Политика
Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов
10:45
Происшествия
Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга
10:37
Происшествия
Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной
10:36
Армия
В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем
10:34
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды
10:34
Наука
Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов
10:33
Наука
Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца
10:30
Украина
В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ
Все новости

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня

Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления

Осенью украинцы рискуют остаться без горячей воды и отопления, заявил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук. По его словам, до 20 мая 2021 года «Нафтогаз» должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении специальных обязательств, но уже в следующем месяце срок его действия истекает. Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадет на грань коллапса. Такой исход, как подчеркивает Блащук, получается из-за совокупности огромных долгов перед поставщиками и необходимости вносить предоплату за газ — при том, что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги. Блащук подмечает, что если ситуация не разрешится, то уже к концу мая отключат газ, а жители страны останутся без горячей воды.

Сенатор Совфеда объяснила, у кого есть право сразу на две пенсии

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
Global Look Press  / Federation Council of Russia

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе «Парламентской газетой» перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий. По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости. Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать 21 пенсионный балл и стаж, который в 2021 году составляет 12 лет.

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

К концу 2021 года будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Модуль, который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать абонента о том, что ему звонят или пишут сообщение с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Отмечается, что в мобильном приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова или смс и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сможет добавить телефонные номера самостоятельно.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

В столичном кафедральном храме Христа Спасителя прошла праздничная служба в честь Пасхи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. По традиции во время службы в кафедральный собор Русской православной церкви был принесен и роздан молящимся Благодатный огонь, который был доставлен делегацией Фонда Андрея Первозванного из иерусалимского храма Гроба Господня. Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Традиционно президент встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме.

 

украина православие мвд пенсионеры отопление совфед пасха нафтогаз елена бибикова антимошенник
Комментировать
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 178463 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 106152 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 103751 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 37552 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35533 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Общество / МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
Рейтинг@Mail.ru