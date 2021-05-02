МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня

Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления Осенью украинцы рискуют остаться без горячей воды и отопления, заявил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук. По его словам, до 20 мая 2021 года «Нафтогаз» должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении специальных обязательств, но уже в следующем месяце срок его действия истекает. Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадет на грань коллапса. Такой исход, как подчеркивает Блащук, получается из-за совокупности огромных долгов перед поставщиками и необходимости вносить предоплату за газ — при том, что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги. Блащук подмечает, что если ситуация не разрешится, то уже к концу мая отключат газ, а жители страны останутся без горячей воды.

Сенатор Совфеда объяснила, у кого есть право сразу на две пенсии Global Look Press / Federation Council of Russia Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе «Парламентской газетой» перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий. По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости. Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать 21 пенсионный балл и стаж, который в 2021 году составляет 12 лет.

МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством Федеральное агентство новостей / Борис Гришин К концу 2021 года будет разработан сервис «Антимошенник», который станет предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Модуль, который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать абонента о том, что ему звонят или пишут сообщение с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Отмечается, что в мобильном приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова или смс и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сможет добавить телефонные номера самостоятельно.