Погибшие под Мурманском рыбаки нарушили все правила безопасности при выходе в море

Мурманск, 2 мая. Лодки, на которых группа рыбаков вышла в акваторию Баренцева моря, не предназначены для использования даже при небольших волнах.

Таким образом, местные жители нарушили все правила безопасности, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. На таких лодках зачастую рыбачат на реках или задействуют для речных прогулок.

Тела троих пропавших рыбаков обнаружили под Мурманском, сообщала «Газета.ru». Судьба еще троих человек по-прежнему остается неизвестной. Для поисковой операции привлекли вертолеты и специальное судно. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.