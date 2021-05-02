ФАН публикует список погибших под Мурманском рыбаков

Мурманск, 2 мая. Восемь рыбаков попали в шторм в Мурманской области. Федеральное агентство новостей публикует список погибших, найденных спасателями.

В районе маяка на мысе Териберка нашли тело 57-летнего Андрея В. После этого спасатели поднялись на вертолете и увидели в воде лодку, на борту которой оказались тела Владимира С. и Андрея П., сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Трагедия произошла в районе губы Орловка. Восемь рыбаков вышли на промысел на четырех небольших лодках, проигнорировав предупреждение о непогоде. В воде их настиг мощный шторм, двум мужчинам удалось спастись, трое погибли, еще троих ищут сотрудники МЧС.