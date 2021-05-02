Телескоп «Хаббл» позволил астрономам увидеть формирование планеты размером с Юпитер

Вашингтон, 2 мая. Ученым удалось понаблюдать за набором массы крупной планеты PDS 70b при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»).

Эта массивная планета размером с Юпитер вращается вокруг родительской звезды примерно на том же расстоянии, на котором Уран вращается вокруг Солнца. Формироваться PDS 70b начала примерно пять миллионов лет назад и на данный может находиться в конце процесса своего формирования.

Телескоп Hubble дал астрономам редкую возможность взглянуть на это космическое тело. В процессе роста оно питается материалом, окружающим молодую звезду.

Изучение космоса является одной из самых таинственных тем для большинства людей. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров в беседе с ФАН объяснил, зачем человечеству нужно изучать космос.