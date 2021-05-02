Более десяти заключенных сбежали из тюрьмы в Ираке

Багдад, 2 мая. По предварительным данным правоохранителей, от 15 до 20 заключенных сбежали из тюрьмы для террористов на юге Ирака.

В учреждении в провинции Мутанна содержатся заключенные, осужденные за незаконный оборот наркотиков и терроризм. В настоящий момент служба безопасности выясняет обстоятельства случившегося и разыскивает сбежавших в районах рядом с тюрьмой.

Боевики убили одного из лидеров проиранского движения на юге Ирака, сообщал ФАН. Полиция начала расследование случившегося и поиск преступников.