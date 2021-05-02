Биологи поделились редким видео с гигантским кальмаром на глубине 500 метров

Вашингтон, 2 мая. Гигантского кальмара Architeuthis dux, размер которого может достигать до 14 метров, удалось запечатлеть американским ученым.

Глубоководные кальмары могут жить на глубине более 400 метров, что серьезно усложняет наблюдение за этими морскими жителями. Средой их обитания являются места вблизи континентальных склонов Северной и Южной Атлантики, а также в Тихий Океан.

Благодаря современным подводным камерам Medusa в 2021 году ученым из США удалось заснять движения такого кальмара на видео. Благодаря своей конструкции эти устройства могут привлекать внимание подводных гигантов в условиях кромешной темноты. Снимки с Architeuthis dux были сделаны на глубине от 550 до 950 метров.

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