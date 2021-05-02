Sohu: новые разработки для российских десантников вызвали восторг у военных США

Пекин, 2 мая. Мировое военное сообщество было поражено новым техническим оснащением воздушно-десантных войск России. Такое мнение высказали аналитики из Китая.

Как сообщает издание Sohu, недавно российские военные заявили о новых технических разработках, существенно расширяющих возможности ВДВ России. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Обозреватели отмечают, что в России полным ходом идет разработка универсальной парашютной платформы, предназначенной для десантирования боевой техники массой до 18 тонн. Такая платформа значительно превосходит другие мировые аналоги. Она позволит десантникам существенно расширить возможности своего технического оснащения. Кроме этого, в войска поступит новая парашютная система Д-14 «Шелест», позволяющая военным вступать в бой с противником, находясь в воздухе.

Это лишь малая часть того, что в вскоре получат российские ВДВ. Как отмечают журналисты из Китая, Россия уделяет большое внимание развитию и оснащению своих десантных войск.

«В настоящее время ни китайские, ни американские воздушно-десантные силы не имеют технологий, которые есть в распоряжении у ВДВ РФ», — рассказали эксперты.

Авторы указывают на то, что информация о новой технике ВДВ РФ вызвала огромный восторг у военных в США, которые высоко оценили техническое оснащение Российской армии. Они заметили, что американские солдаты не могут похвастаться таким оборудованием и лишь мечтают о подобном оснащении.

Ранее сообщалось о завершающем этапе испытаний бронемашины «Тайфун-ВДВ».