Долги двойника: судебные приставы списывали задолженность пензячки с полной тезки

Пенза, 5 апреля. Невнимательность сотрудников УФССП Пензы привела к незаконному списанию денежных средств с банковского счета жительницы Владимирской области. Оказалось, что причиной ошибки стала почти полная идентичность ее персональных данных с данными должницы.

Как стало известно ФАН, женщины имеют одинаковые имена, фамилии, отчества, а также день месяц и год рождения. Несмотря на то, что они внесены в реестр двойников ФССП России, с 2019 по 2020 год судебные приставы областного центра неоднократно взимали чужие долги с невиновной горожанки. Общая сумма задолженности пензячки составила 95 тысяч рублей.

Не желая прощаться с денежными средствами, жительница Владимирской области обратилась в Прокуратуру города Пензы с жалобой на действия приставов, не удостоверившихся в принадлежности счета должнику. В ходе организованной проверки ошибка была подтверждена.

«Неправомерно списанные денежные средства заявительнице были возвращены», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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