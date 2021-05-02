Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19

Москва, 2 мая. Прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции имеет свои противопоказания. Специалисты Роспотребнадзора перечислили основные из них.

Роспотребнадзор определил основные категории людей, которым прохождение процедуры вакцинации от COVID-19 запрещается. Всего в список вошли шесть категорий. Отмечается, что условия касаются вакцины «Спутник V», наиболее распространенной в России.

Вакцинация от коронавируса противопоказана гражданам, переболевшим им в течение последних шести месяцев. Кроме того, прививаться запрещено пациентам, страдающим от тяжелых аллергических реакций на лекарственные препараты. Гиперчувствительность к компонентам противокоронавирусной вакцины также является поводом для отказа от прохождения процедуры.

Как утверждают в Роспотребнадзоре, прививаться запрещается беременным и кормящим женщинам. Также медицинские специалисты предупреждают людей, страдающих от заболеваний крови и новообразований. Наконец, прививаться не следует гражданам, не достигшим 18 лет.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условия для победы над коронавирусом в России. Для этого нужно достичь определенных показателей коллективного иммунитета к COVID-19.