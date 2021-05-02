Погибшие рыбаки проигнорировали сообщение о шторме под Мурманском

Мурманск, 2 мая. Восемь рыбаков вышли в акваторию Баренцева моря на маленьких лодках, проигнорировав сообщения о шторме, передает источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе губы Орловка. Двух человек, по предварительным данным, удалось найти живыми, еще трое погибли, троих по-прежнему разыскивают. Рыбаки, которые сумели выжить, рассказали, что при входе в бухту Териберская потерялись остальные лодки.

По факту случившегося проводится проверка, все обстоятельства и причины ЧП в настоящий момент устанавливаются. Известно, что мужчины, вышедшие на промысел, не смогли справиться с управлением лодками.