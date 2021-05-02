Водитель легковушки погиб при ДТП с фургоном в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 2 мая. Водитель легковушки врезался в фургон и погиб в результате ДТП в Кировском районе на подъезде к Жихарево. Женщину и двоих детей доставили в больницу.

По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем Renault Fluence двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество фургону Volkswagen, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От полученных травм водитель «Рено» скончался на месте. Вместе с ним ехала 34-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили детей 11 и четырех лет, которые получили травмы средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.

Столкновением сразу четырех машин закончилась неудачная попытка обгона одного из автомобилистов на федеральной трассе М5 «Урал», сообщал ФАН.