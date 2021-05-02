Россиянам объяснили, можно ли на Пасху посещать кладбища

Москва, 2 мая. Правила посещения кладбища на Пасху раскрыл священник, кандидат богословия Стефан Домусчи. Также он рассказал, что принято там делать в этот день.

Еще до революции люди приходили на Пасху на кладбище, но не для того, чтобы поскорбеть. Посещение усопших родственников в этот день предполагало христосование с умершими. Если поход на кладбище не происходит в ущерб богослужению, то нет ничего плохого в том, чтобы посетить усопших, отметил Домусчи в беседе с РИА Новости.

Однако по традиции поминать умерших родственников принято в первый вторник после Светлой недели, так как грустные дела лучше отложить на время после праздника. Пасха является главным праздником православных, который в этом году отмечается 2 мая. В этот день принято ставить на стол куличи и красить яйца.

Ранее сообщалось об основных традициях и истории этого праздника. Он отмечается 40 дней и имеет свои символы и устоявшиеся правила.