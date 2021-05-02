Космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Атлантике

Вашингтон, 2 мая. Корабль Crew Dragon-1 с астронавтами на борту совершил успешное приводнение в Мексиканском заливе, говорится в сообщении NASA.

Астронавты предварительно завершили отстыковку от модуля Международной космической станции (МКС). Корабль пролетел более шести часов в автономном режиме. После сброса грузового отсека были включены двигатели. С их помощью было проведено торможение для входа в земную атмосферу.

После раскрытия всех парашютов спускаемая капсула приводнилась в Мексиканском заливе к югу от города Панама-Сити (штат Флорида). Спуск на воду состоялся в 09:57 по московскому времени. Внутри находятся астронавты NASA Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также представитель японского ведомства JAXA Соичи Ногучи.

Неполадки с пилотируемым кораблем Crew Dragon ранее вызвали ложное срабатывание датчиков о пожаре на борту МКС. После тщательной проверки экипаж не обнаружил проблем.