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Космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Атлантике

  /   Обновлено: 02 мая 2021 10:15
Технологии
Космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Атлантике
twitter.com  /  @SpaceX

Вашингтон, 2 мая. Корабль Crew Dragon-1 с астронавтами на борту совершил успешное приводнение в Мексиканском заливе, говорится в сообщении NASA.

Астронавты предварительно завершили отстыковку от модуля Международной космической станции (МКС). Корабль пролетел более шести часов в автономном режиме. После сброса грузового отсека были включены двигатели. С их помощью было проведено торможение для входа в земную атмосферу.

После раскрытия всех парашютов спускаемая капсула приводнилась в Мексиканском заливе к югу от города Панама-Сити (штат Флорида). Спуск на воду состоялся в 09:57 по московскому времени. Внутри находятся астронавты NASA Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Майкл Хопкинс, а также представитель японского ведомства JAXA Соичи Ногучи.

Неполадки с пилотируемым кораблем Crew Dragon ранее вызвали ложное срабатывание датчиков о пожаре на борту МКС. После тщательной проверки экипаж не обнаружил проблем.

мкс nasa орбита crew dragon приводнение
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