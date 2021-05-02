Минимальная месячная зарплата в Венесуэле поднялась до 2,5 доллара

Каракас, 2 мая. Работодатель в Венесуэле теперь не имеет права платить человеку меньше 2,5 доллара за месяц добросовестной работы. Соответствующее заявление сделал министр труда Эдуардо Пиньяте.

Минимальный размер оплаты труда в республике официально составил 7 миллионов суверенных боливаров, что эквивалентно 2,5 доллара по текущему курсу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Euronews.

МРОТ в стране до 1 мая составлял 0,64 доллара, или 1,8 миллиона боливаров. Власти Венесуэлы пытаются сдержать гиперинфляцию и социально-экономический кризис, усиливающийся на фоне пандемии коронавируса. Пиньяте пообещал малоимущим гражданам выдачу талонов на товары первой необходимости, которые дадут право закупиться на сумму до 3 миллионов боливаров.

Местное правительство ранее приняло попытки стабилизации ситуации с распространением COVID-19, продлив карантин в стране и усилив контроль на границе с Колумбией.