КНДР ответит на враждебную политику США против Пхеньяна

Пхеньян, 2 мая. США настроены на продолжение враждебной политики в отношении КНДР, в связи с этим северокорейская сторона будет вынуждена принять ответные меры, сообщил МИД страны.

Об этом говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына, текст которого обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Недопустимо, чтобы лидер США (Джо Байден — Прим. ФАН.) в своем первом политическом выступлении именно так разъяснил свою позицию КНДР (...) Теперь, когда стала ясна основная идея новой политики США в отношении КНДР, мы будем вынуждены добиваться принятия соответствующих мер, и со временем США окажутся в очень тяжелой ситуации», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера определилась со стратегией в отношении КНДР. По ее словам, Белый дом провел обзор политики Северной Кореи и сделал необходимые выводы.