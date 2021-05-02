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Автогонки по бездорожью в честь Дня Победы прошли в Пензенской области

Общество
Автогонки по бездорожью в честь Дня Победы прошли в Пензенской области
sport.pnzreg.ru  /  Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Пенза, 2 мая. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войны на автополигоне под Пензой прошли межрегиональные соревнования «Трофи-Рубеж 2021». Испытать свои силы в поволжском бездорожье прибыли экипажи из различных уголков России.

Мероприятие, организованное местным клубом внедорожников «Бизон» и Федерацией автомобильного спорта Пензенской области при поддержке регионального Министерства физической культуры и спорта, собрало около пяти тысяч зрителей.

Продемонстрировали возможности оборудованных для внедорожной езды полноприводных машин автолюбители и профессиональные гонщики из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и республики Мордовии. 

Экипажам предстояло преодолеть сложнейшие естественные препятствия в виде ручьев, оврагов, грязевых луж и непроходимых кустарников.

Соревнования «Трофи-Рубеж» проводится в Пензе ежегодно. Впервые подобные автогонки были организованы здесь в 2015 году. Они считаются одними из самых зрелищных и массовых в регионе мероприятий. 

Ранее ФАН сообщал, что под окнами пензенских ветеранов были организованы живые концерты. Так местные вокальные коллективы отблагодарили участников войны за их великий подвиг.

 

россия пенза пензенская область
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