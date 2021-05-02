Донецкий журналист пообещал, что Зеленского в ДНР никто не тронет

Донецк, 2 мая. Президента Украины Владимира Зеленского в ДНР никто не будет трогать, уверен местный журналист Рамиль Замдыханов.

По его словам, в Донецке живут воспитанные и культурные люди. Кроме того, в ЛДНР есть органы власти, которые обеспечат порядок во время его визита в Донбасс. Если поездка Зеленского в Донецк все же состоится, определенные меры безопасности будут приняты, считает Замдыханов.

«Никто его тут не разорвет. Мы цивилизованное государство, в котором живут интеллигентные люди», — говорит журналист.

Замдыханов добавил, что в Донбассе все устали от войны и измучены ею. Однако во время приезда Зеленского не произойдет ситуации, когда его «разорвут на куски», заключил он.

Ранее депутат Госдумы России Константин Затулин заявил, что предложение Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является элементом пиара.