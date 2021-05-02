Житель Сургута спас из ледяной воды десятилетнего мальчика

Сургут, 2 мая. Жители Сургута стали свидетелями спасения десятилетнего мальчика, который гулял по берегу реки Обь без родителей.

Он оступился и упал в реку, после чего начал тонуть. На помощь ребенку бросился проходивший мимо мужчина. Об этом сообщает портал «К-информ».

Местный житель без лишних раздумий прыгнул в ледяную воду и вытащил мальчика на берег. Имя героя осталось неизвестным, поскольку он быстро покинул место происшествия.

«Мужчина, который нырнул за ним, вам памятник нужно ставить при жизни», — написали очевидцы в социальных сетях.

Сначала мальчика попытались вызволить из воды при помощи самоката, давая зацепиться за него. Однако все попытки оказались тщетны. Тогда мужчина из толпы прыгнул в воду. Как сообщила мать ребенка, благодаря неравнодушному прохожему ее сын не пострадал.

Похожий случай произошел на Кубани, однако там в озере тонула 38-летняя женщина. Капитан полиции местного райотдела в этот момент был не при исполнении, но незамедлительно бросился спасать потерпевшую.