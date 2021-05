Актер Хейден Кристенсен может появиться в новых проектах по «Звездным войнам»

Лос-Анджелес, 2 мая. Голливудский актер Хейден Кристенсен может вернуться во вселенную «Звездных войн» и появиться в новых проектах. Решение пригласить артиста исходит от киностудии Lucasfilm.

Актера могут привлечь к работе над будущими полнометражными кинокартинами и телефильмами. По информации источников издания We Got It Covered, стороны уже приступили к переговорам. Детали пока не известны, однако, по версии СМИ, речь может идти о развитии истории Энакина Скайуокера — Дарта Вейдера, поскольку именно эту роль Кристенсен играл раньше в фильмах вселенной.

Еще в конце прошлого года президент американской кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила о планах на расширение киновселенной. Во время пресс-конференции для инвесторов стало известно о планах студии выпустить шесть сериалов и один полнометражный фильм. Все они будут транслироваться на платформе Disney+.

Согласно планам компании, в 2022 году планируется выход сериала «Андор» о приключениях разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления. А в 2023 году состоится премьера полнометражной ленты «Отряд-изгой».