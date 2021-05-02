Поляк объяснил, почему Украина является главной проблемой для ЕС

Варшава, 2 мая. Польский политолог Конрад Рэнкас рассказал, какие трудности доставляет Украина европейским странам и всем своим соседям.

По его словам, проблемы Донбасса на самом деле не существует. Главным источником трудностей в регионе является Украина.

«Проблема для соседей, для Европы, для мира. Собственно, именно эту проблему некоторые люди хотят решить, начав по-тихому войну, причем следуя правилу: когда не знаешь, что делать, — стреляй», — сказал он.

Количество проблем вокруг Киева будет регулярно увеличиваться, если Украина будет и дальше придерживаться такой стратегии, подчеркнул польский эксперт. Однако развитие ситуации в большей мере зависит от американских кураторов, волю которых исполняет киевская верхушка, подытожил Рэнкас.

Ранее стало известно, что Киев ждет от Вашингтона назначения специального представителя по Донбассу. Кандидатура должна быть утверждена Госдепартаментом США.