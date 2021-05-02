Ученые из США раскрыли полезный эффект интервального голодания

Хьюстон, 2 мая. Кормление лабораторных крыс через день показало снижение кровяного давления и изменение состава бактерий в кишечнике, сообщили американские ученые.

Основной задачей ученых из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне было изучение влияния микробиоты кишечника на кровяное давление. Предыдущие исследования доказали, что при трансплантации микробиоты животного с гипертонией к здоровому животному у реципиента развивалось повышенное давление.

В ходе эксперимента крыс разделили на голодающую группу и группу с нормальным питанием. Результаты показали, что изменений микробиоты из-за голодания было достаточно, чтобы опосредовать понижение давления, сообщил руководитель исследования, доцент анестезиологии Дэвид Дурган. В плазме голодающих животных зафиксировали высокое содержание кислот, оказывающих влияние на артериальное давление. Так эксперты доказали, что дисбактериоз способствует гипертонии. Исследование также показывает, что прерывистое голодание помогает в лечении недуга, изменяя состав кишечной микробиоты. Результаты работы опубликованы в издании Circulation Research.

Ранее ученые сообщили, что интервальное голодание уменьшает уровень висцерального жира. Диета не предполагает отказ от продуктов, ее суть заключается в цикличности приемов пищи и воздержания от еды.